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Пау Газоль: теперь задача Испании – уехать с Евробаскета с медалью

15 сентября 2017, пятница. 09:30 Баскетбол

Мощный форвард сборной Испании Пау Газоль не считает, что после поражения от сборной Словении в полуфинале Евробаскета-2017 турнир для его команды фактически окончен.

«Я планирую вместе со сборной побороться за бронзовую медаль Евробаскета. Мы должны смиренно принять поражение и готовиться к матчу за третье место. Нам посчастливилось получить возможность завоевать медаль чемпионата Европы и завершить выступления победой. Нужно ценить бронзовую медаль и ценить шанс её выиграть. Это совсем не просто», – цитирует Газоля «Eurohoops».

Встреча завершилась поражением сборной Испании со счётом 72:92.

Сборная Словении разгромила испанцев и стала первым финалистом Евробаскета
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Баскетбол Пау Газоль
Новости. Баскетбол
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