Пау Газоль: теперь задача Испании – уехать с Евробаскета с медалью

Мощный форвард сборной Испании Пау Газоль не считает, что после поражения от сборной Словении в полуфинале Евробаскета-2017 турнир для его команды фактически окончен.



«Я планирую вместе со сборной побороться за бронзовую медаль Евробаскета. Мы должны смиренно принять поражение и готовиться к матчу за третье место. Нам посчастливилось получить возможность завоевать медаль чемпионата Европы и завершить выступления победой. Нужно ценить бронзовую медаль и ценить шанс её выиграть. Это совсем не просто», – цитирует Газоля «Eurohoops».

Встреча завершилась поражением сборной Испании со счётом 72:92.