Лучич: Сербия сможет эффективно защищаться против России на периметре

Лёгкий форвард сборной Сербии Владимир Лучич рассказал о готовности команды к полуфинальному матчу Евробаскета-2017 со сборной России.



«Во время подготовительного периода мы использовали ротацию из 13-14 игроков. Тем не менее физически Сербия готова к полуфиналу, и я надеюсь, что и к следующему поединку. Думаю, наша задняя линия сможет эффективно защищаться против России на позициях от первого до третьего номеров. Лично у меня есть опыт игры против Никиты Курбанова и Виталия Фридзона», – цитирует Лучича официальный сайт федерации баскетбола Сербии.

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