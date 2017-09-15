Фильм о победе сборной России на Евробаскете-2007 выйдет на «Матч ТВ»

Документальный фильм под названием «Мираж на паркете» о победе россиян на Евробаскете-2007 выйдет на «Матч ТВ» 15 сентября в 20:55, накануне полуфинального поединка Евробаскета-2017 между сборными России и Сербии.

Тренером чемпионского состава был нынешней наставник «Дарушшафаки» Дэвид Блатт, а в её составе выступали действующий президент РФБ Андрей Кириленко, член тренерского штаба Сергея Базаревича Сергей Быков, а также выступающие до сих пор разыгрывающий Антон Понкрашов, форварды Виктор Хряпа и Сергей Моня.