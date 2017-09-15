«Чикаго» подписал контракт с Даймондом Стоуном

Клуб НБА «Чикаго Буллз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Даймондом Стоуном. Согласно политике клуба условия соглашения с игроком не разглашаются.



Стоун был выбран на драфте-2016 года «Нью-Орлеаном» под общим 40-м номером, откуда стразу же был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». В сезоне-2016/17 Стоун в составе «Клипперс» набирал 1,4 очка при проведённых на паркете за игру 3,4 минуты. В лиге развития, где он успел поиграть за «Санта-Крус Уорриорз» и «Солт Лейк Сити», Стоун набирал в среднем за матч 16,2 очка и 7,0 подбора.