Дженнинг подписал контракт с «Басконией»

Мэтт Дженнинг, экс-защитник «Локомотива-Кубань», продолжит карьеру в испанском чемпионате. Баскетболист подписал двухмесячное соглашение с «Басконией», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

В составе «Басконии» Дженнинг призван заменить другого американского новобранца, защитника Джордана Макрэя, о травме которого стало известно вчера.

Минувший сезон Дженнинг провёл в «Локомотиве-Кубань». Цвета краснодарского клуба он защищал с сезона-2015/16, сыграл за команду в 70 матчах во всех турнирах, завоевал бронзу Евролиги и дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ.

Минувшим летом Дженнинг тренировался с «Миннесотой Тимбервулвз».