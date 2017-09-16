Воронцевич: была зажатость, может, перегорели

Форвард сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал поражение команды от сборной Сербии в полуфинале Евробаскета, отметив, что прежде всего противник был сильнее морально.

«После каждого забитого ими мяча расстраивались. Нужно было понимать, что надо брать мяч и бежать в нападение. У них очень высокорослые центровые, надо было раньше доставлять мяч в нападение, тем самым заставляя центровых работать. У нас же получилось так, что, если играем пик-н-ролл, трое наших игроков смотрят и дают их защитникам отдыхать.



Думаю, учтём ошибки. Была зажатость, может, перегорели. На этом уровне исход решают не физические кондиции, а моральная составляющая. Кто ментально сильнее, тот и побеждает. Сербы были на порядок выше в этом компоненте.



У них не было недооценки. Они недаром занимают самые высокие места. Как бы то ни было, пока не знаю, что произошло, может, перегорели, будем разбирать. Сейчас можно многое говорить. Видео покажет.



Теперь надо выдохнуть, в последней игре чемпионата фаворитами будут испанцы, нужно играть в свой баскетбол. Словенцам удалось их прессинговать все 40 минут, думаю, только работой можно чего-то достичь. Если не будем упираться, у нас не будет шансов», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.