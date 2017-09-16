Мачван: Россия доказала, что по праву попала в полуфинал

Форвард сборной Сербии по баскетболу Милан Мачван поделился впечатлениями от победы своей сборной в полуфинальном поединке Евробаскета со сборной России. По словам баскетболиста, своей игрой российская команда доказала, что по праву стала полуфиналистом континентального первенства.

«Вы видели, насколько сложно далась нам победа над сборной России. Нам противостоял очень серьёзный соперник, который доказал, что по праву попал в полуфинал. Только россияне смогли обыграть нас на этом турнире, и я желаю им удачи в матче за третье место. Мы пару раз вели с разницей более 10 очков, но России удавалось нас настигать. Хотел бы поздравить своих партнёров, болельщиков, тренеров. Думаю, мы полностью заслужили выход в финал, и команда постарается хорошо подготовиться к битве со Словенией», — заявил Мачван на послематчевой пресс-конференции.