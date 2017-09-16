Кириленко: на мой взгляд, не Россия проиграла матч, а Сербия его выиграла

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от поражения российской команды в полуфинальном матче Евробаскета со сборной Сербии.

«Отличная игра, очень достойная. На мой взгляд, классическое, со времён СССР – Югославия, сейчас Россия – Сербия. Две команды, которые встречались в группе. В сегодняшней игре, на мой взгляд, не мы проиграли матч, а сербы выиграли. По игре они заслужили эту победу. Если бы мы в конце вытащили, это было бы чудо.

Команда проявила серьёзный характер, вернулась в игру. Не получалось многое, но боролись. Чуть-чуть не повезло. Сегодня сербы очень внимательно, очень чётко играли, особенно в нападении. Перед турниром все очень хотели встречу с Испанией. Вот и встретимся с Испанией в воскресенье», – сказал Андрей Кириленко корреспонденту «Чемпионата» Надежде Перепечко.