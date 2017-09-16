ФИБА представила обзор матча Сербия — Россия

Официальный канал ФИБА в YouTube, представил основные моменты полуфинального матча Евробаскета между сборными Сербии и России. Победу в этой встрече одержала балканская сборная. Сборная России, уступая в счёте после первой половины 14 очков, сумела наверстать упущенное во второй половине и навязала сопернику борьбу. Однако команда Джорджевича сумела устоять, оформив победу со счётом 87:79.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Алексей Швед, набравший 33 очка.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на YouTube.