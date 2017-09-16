175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ФИБА представила обзор матча Сербия — Россия

16 сентября 2017, суббота. 01:01 Баскетбол

Официальный канал ФИБА в YouTube, представил основные моменты полуфинального матча Евробаскета между сборными Сербии и России. Победу в этой встрече одержала балканская сборная. Сборная России, уступая в счёте после первой половины 14 очков, сумела наверстать упущенное во второй половине и навязала сопернику борьбу. Однако команда Джорджевича сумела устоять, оформив победу со счётом 87:79.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Алексей Швед, набравший 33 очка.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
16 сентября 2017, суббота
01:16 Воронцевич: матч с Сербией показал, что российским игрокам нужно унять амбиции
01:08 Базаревич: после матча с Сербией есть разочарование
01:01 ФИБА представила обзор матча Сербия — Россия
00:43 Кириленко: на мой взгляд, не Россия проиграла матч, а Сербия его выиграла
00:35 Джорджевич: Швед провёл просто невероятный матч
00:23 Мозгов: ключевой в матче с Сербией стала первая половина
00:05 Мачван: Россия доказала, что по праву попала в полуфинал
00:00 Воронцевич: была зажатость, может, перегорели
15 сентября 2017, пятница
23:51 Базаревич: Россия может гордиться проявленным характером
23:47 Зубков: к матчу с Испанией подойдём в полной готовности
23:38 Швед: непозволительно так начинать полуфинальный матч Евробаскета
23:24 Сборная России уступила Сербии и не смогла выйти в финал Евробаскета
22:07 Голосование по реформе драфт-лотереи пройдёт 28 сентября
20:58 Морроу подписал контракт с «Портлендом»
19:36 Дженнинг подписал контракт с «Басконией»
18:43 Петрович освобождён от должности главного тренера сборной Хорватии
17:33 Д. Кулагин готов сыграть в полуфинальном матче Евробаскета со сборной Сербии
16:34 «Чикаго» подписал контракт с Даймондом Стоуном
16:12 Соколовский: заслуга Базаревича в том, что под него в сборную РФ пошли игроки
15:05 Владелец «Майами» Эрисон пожертвовал $ 10 млн пострадавшим от урагана «Ирма»
14:55 Фильм о победе сборной России на Евробаскете-2007 выйдет на «Матч ТВ»
13:49 Гэй: переход в «Сан-Антонио» станет поворотным моментом моей карьеры
13:03 Скаут НБА: Дончич на несколько порядков опережает всех кандидатов на драфт-2018
13:00 Пирс: Тэйтум выглядит более зрелой версией меня на момент начала карьеры в НБА
12:23 «Кливленд» не планирует обменивать Лава
12:13 Лучич: Сербия сможет эффективно защищаться против России на периметре
11:43 Блажич: пусть в финале сыграют Словения и Сербия – две лучшие команды турнира
11:20 Джорджевич: в матче группового этапа сборная России меня ничем не удивила
11:07 Кириленко: исход полуфинала зависит от дуэли Мозгова с Марьяновичем и Кузмичем
11:01 Воронцевич: девизом сборной России стала песня L'One «Всё или ничего»
10:37 Базаревич: теперь сербы не могут недооценить сборную России
10:20 Горан Драгич передумал завершать выступления за сборную Словении
10:04 «Нью-Йорк» подпишет с Джеком годичный частично гарантированный контракт
09:47 Дончич: ожидал, что исход матча с Испанией решат одно-два очка
09:42 Кокошков: уважаю сборную России, но в полуфинале буду болеть за Сербию
09:30 Пау Газоль: теперь задача Испании – уехать с Евробаскета с медалью
04:53 Канадец Денисон покинул «Нижний Новгород» по семейным обстоятельствам
00:41 Новицки: в современной НБА думают о деньгах и титулах, а не о преданности
00:21 Драгич: в финале сборная Словении готова к любому сопернику
14 сентября 2017, четверг
23:16 Сборная Словении разгромила испанцев и стала первым финалистом Евробаскета
22:30 Диао подписал контракт с «Пари-Леваллуа»
22:00 Антонов: многие игроки сборной России отложили бритву до конца Евробаскета
21:18 Воронцевич: знаем практически все комбинации сборной Сербии
21:14 Антонов: у сербов больше опыта в важных матчах, их стоит уважать
21:02 L'One: обмен в «Бруклин» — новый вызов для Мозгова
Все новости RSS
Партнерский контент