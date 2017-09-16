Базаревич: после матча с Сербией есть разочарование

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился впечатлениями от полуфинального матча Евробаскета с командой Сербии (79:87).



«Сделали всё, что могли. Игроки, команда, весь обслуживающий персонал и те, кто нас искренне поддерживает, могут гордиться тем, как мы бились и вернулись в игру. Что-то получалось, что-то — нет. Мы пытались себя обезопасить от игры их больших, страхуя, но игроки, которые вышли у Сербии со скамейки, забили трёхочковые тогда, когда у нас были шансы.



Мне сейчас сложно анализировать игру. Конечно, есть разочарование. Мы были близко, имели шанс в игре, несмотря на то что в первой половине они забивали всё. Мы вернулись в игру, были в одном броске от того, чтобы переломить ход и выйти вперёд. К сожалению, не попали. Гордимся ребятами, которые бились. Чего ждать от испанцев? Посмотрим послезавтра», — сказал Базаревич в эфире программы «Все на матч».