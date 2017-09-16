Брайант продолжает проводить ранние тренировки после завершения карьеры

Легендарный атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант продолжает проводить ранние тренировки в зале, несмотря на завершение профессиональной карьеры.



На своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» Брайант сообщил, что провёл двухчасовую тренировку, которую завершил в 6 часов утра.



Напомним, что Коби закончил карьеру в 2016 году. Защитник провёл в НБА 20 сезонов. За это время ему удалось завоевать пять чемпионских титулов.



Фото доступно на официальной странице Брайанта в «Инстаграме».