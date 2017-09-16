Эндрю Богут получил разрешение врачей на проведение тренировок

Центровой Эндрю Богут, имеющий статус неограниченно свободного агента, получил разрешение врачей на проведение полноценных тренировок. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Олдридж, ссылаясь на агента игрока.



В прошлом регулярном чемпионате Богут выступал за «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс». В марте австралийский центровой получил перелом ноги и был вынужден пропустить остаток сезона.



Ранее стало известно, что в услугах Эндрю заинтересованы «Сан-Антонио Спёрс», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс» и «Юта Джаз».