Богдан Богданович: прошлые неудачи Сербии в финалах сделали нас только сильнее

Защитник сборной Сербии Богдан Богданович рассказал об опыте выступления на международной арене, а также поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Евробаскета-2017.



«Мы получили ценный опыт от поражений. Они сделали нас только сильнее. Мы стали лучше, особенно в концовках матчей. Я очень горд за наших парней.



Как я справляюсь с давлением? Я тренируюсь, верю и мечтаю о больших целях. Всё просто.



Рад, что мы и Словения вышли в финал. У словенцев невероятная команда, лучшая на этом Евробаскете. Они отлично двигают мяч. Драгич и Дончич фантастически проводят этот турнир. Но Словения – это команда не только этих двух парней. У них есть много талантливых игроков», – сказал Богданович в интервью Eurohoops.

Сербский должок. Россия не смогла выйти в финал Евробаскета Наша команда попробует завоевать бронзовые медали в поединке с испанцами.