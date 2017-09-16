Штимац: сборная России ещё раз доказала, что является настоящей командой

Центровой сборной Сербии Владимир Штимац поделился мнением о силе национальной команды России.



«Вы ещё раз доказали, что являетесь настоящей командой. Для нас это был пока самый сложный матч на турнире, мы выложились на 110 %, чтобы обыграть вас. Конечно, у вас есть Швед и Мозгов, но у нас в целом очень сильное поколение. Даже несмотря на отсутствие многих лидеров, мы проходим в финал Евробаскета. Это говорит о многом», – приводят слова Штимаца «Известия».



Напомним, что Сербия обыграла Россию в полуфинале Евробаскета со счётом 87:79.

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