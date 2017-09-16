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Штимац: сборная России ещё раз доказала, что является настоящей командой

16 сентября 2017, суббота. 12:26 Баскетбол

Центровой сборной Сербии Владимир Штимац поделился мнением о силе национальной команды России.

«Вы ещё раз доказали, что являетесь настоящей командой. Для нас это был пока самый сложный матч на турнире, мы выложились на 110 %, чтобы обыграть вас. Конечно, у вас есть Швед и Мозгов, но у нас в целом очень сильное поколение. Даже несмотря на отсутствие многих лидеров, мы проходим в финал Евробаскета. Это говорит о многом», – приводят слова Штимаца «Известия».

Напомним, что Сербия обыграла Россию в полуфинале Евробаскета со счётом 87:79.

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Ответы главного тренера страны после поражения в полуфинале Евробаскета.
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
16 сентября 2017, суббота
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