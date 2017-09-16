Ингрэм: в прошлом году я не чувствовал себя комфортно

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм рассказал о работе в межсезонье.



«В прошлом году я не чувствовал себя комфортно. У меня появилась возможность рассмотреть свою игру в минувшем сезоне, узнать, в чём я могу стать лучше. В Летней лиге я вновь почувствовал себя. Я был самим собой, играл в обычный баскетбол. Сейчас я чувствую себя ещё лучше и сильнее. Мы провели много времени в тренажёрном зале. Каждый день я работал над своими навыками, атакой и защитой. Вместе с Лонзо Боллом, который будет раздавать передачи, мы сможем играть в быстрый баскетбол», – приводит слова Ингрэма Rotoworld.

Ингрэм: в новом сезоне хочу показать значительный прогресс в атаке и защите