ФИБА опубликовала видео из раздевалки сборной Сербии после победы над Россией

ФИБА на своём официальном канале в YouTube опубликовала видео из раздевалки сборной Сербии после победы над национальной командой России в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу.



Напомним, что сербские баскетболисты победили россиян со счётом 87:79. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий сборной России Алексей Швед, который завершил встречу с 33 очками. В составе Сербии больше всех набрал атакующий защитник Богдан Богданович, отметившийся 24 баллами.



Видео доступно на официальном канале ФИБА в YouTube.