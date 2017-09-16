Уэстбрук и Джордж в 2018 году могут объединиться в «Лейкерс» или «Клипперс»

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук и его партнёр по команде Пол Джордж, выступающий на позиции лёгкого форварда, могут объединиться в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Лос-Анджелес Клипперс» в 2018 году. Об этом сообщила Рамона Шелбёрн из ESPN.



Стоит отметь, что оба игрока являются уроженцами округа Лос-Анджелес.



Летом следующего года Уэстбрук и Джордж смогут отказаться от последнего года по контракту с клубом и стать неограниченно свободными агентами.



Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для Джорджа в 2018 году будут «Лейкерс».

Джеймс может объединиться с Уэстбруком в «Лейкерс»