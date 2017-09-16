Майкл Бизли работает под руководством личного тренера Кармело Энтони

Форвард «Нью-Йорк Никс» Майкл Бизли тренируется под руководством личного тренера Кармело Энтони Криса Брикли. Об этом сообщил журналист Basketball Insiders Томми Бир на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Напомним, что минувшим летом Бизли подписал однолетний контракт с «Никс».



В прошлом сезоне Майкл защищал цвета «Милуоки Бакс». В регулярном чемпионате в его активе 56 поединков, в которых он набирал 9,4 очка и совершал 3,4 подбора в среднем. В плей-офф Бизли сыграл в четырёх матчах, набирая в них 4,3 очка и совершая 2,3 подбора.



Видео доступно на официальной странице Бира в «Твиттере».