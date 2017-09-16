Кисурин: греки сломались против сборной России, а сербы не сломались

Бывший игрок сборной России Евгений Кисурин прокомментировал поражение сборной от команды Сербии в полуфинале Евробаскета.

«По игре было всё печально. Сербы нам не дали слабину. Они просто идеально сыграли вторую четверть. А мы в защите начали играть только после того, как стало „-14“. До этого не возвращались назад, Швед не бежал. Мозгов не знал, как остановить игрока. Ни один в один, ни командой игрой. Ещё штрафные начали мазать, а на открытые трёхочковые никого не прорвало. Фридзон ничего не попал и штрафные смазал.

Если эмоции отбросить, греки сломались против наших, а сербы не сломались. Ротация у них хорошая, сыграли почти все. Были у них ляпы, они тоже теряли мячи под давлением. Но что-то мало мы оказывали на них давление. Но всё же наши боролись, не сломались. Выискивали шансы до конца. Но объективно в общекомандном мастерстве сербы нас превзошли. Они выложили все карты на стол, а у нас не оказалось столько козырей на руках", — цитирует Кисурина «Советский спорт».