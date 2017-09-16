Кокошков: Словения не может думать только о Марьяновиче и Богдановиче

Завтра, 17 сентября, в Стамбуле состоится финальный поединок Евробаскета, в котором встретятся команды Словении и Сербии. В преддверии матча главный тренер словенцев Игор Кокошков отметил сильные стороны соперника, заявив, что его игроки не собираются думать лишь о том, как остановить Богдана Богдановича и Бобана Марьяновича.

«Сербия играет очень уверенно, вдохновенно и энергично. Они знают, как играть, и очевидно, что Богданович и Марьянович — их ключевые игроки. Но мы не можем думать только о них. Это очень талантливые игроки, которые представляют НБА, но мы обязаны смотреть на команду Сербии в целом», — цитирует Кокошкова Eurohoops.