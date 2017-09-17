Скариоло: игроков уровня Шведа и Мозгова в Европе совсем немного

Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло накануне матча за третье место Евробаскета-2017 со сборной России отметил лидеров соперника.



«Алексей Швед зарабатывает на себе много фолов и делает это очень умно, а кроме того, отдаёт немало передач. В этом его главная опасность. Не могу припомнить, когда видел, чтобы игрок действовал так постоянно. Тимофей Мозгов – ключевой исполнитель в обороне. Он обладает множеством навыков и энергией. Баскетболистов такого уровня в Европе совсем немного», – передаёт слова Скариоло официальный сайт федерации баскетбола Испании.