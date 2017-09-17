Г.Драгич: чтобы стать чемпионом, Словении надо снова показать себя во всей красе

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич рассказал о подготовке команды к финалу Евробаскета-2017 со сборной Сербии.



«Словенцы не пребывают в эйфории от выхода в финал, хотя мы почувствовали свою силу. Мы сосредоточены на поставленной задаче. Игроки сборной стараются оставаться изолированными от происходящего вокруг и просто готовиться к поединку с сербами. Мы хотим стать чемпионами, а для этого необходимо ещё раз показать себя во всей красе», – передаёт слова Драгича официальный сайт федерации баскетбола Словении.