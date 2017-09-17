Джеймс: драфт, на котором выбрали меня, не лучше драфта-96 и драфта-84

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не согласен с тем, что драфт 2003 года, на котором кроме него выбрали Дуэйна Уэйда, Кармело Энтони и Криса Боша, является лучшим в истории НБА.



«Наш драфт не абсолютно лучший, хотя входит в число самых богатых на таланты. Но в этом списке также находятся драфт 1996 года и драфт 1984 года. Однако даже быть упомянутыми в одном ряду с ними – это уже честь», – цитирует Джеймса Hype Beast.



На драфте 1984 года были выбраны Майкл Джордан, Хаким Оладжьювон и Чарльз Баркли, на драфте 1996-го – Коби Брайант, Стив Нэш, Аллен Айверсон и Рэй Аллен.