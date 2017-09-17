Овечкин и родственники игроков пожелали сборной России победы над Испанией

«Чемпионат» представил ролик, посвящённый напутствиям игроков сборной России накануне матча за третье место Евробаскета-2017 со сборной Испании. Левый крайний нападающий сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Вашинтон Кэпиталс» Александр Овечкин, а также родители, жёны и дети баскетболистов сборной пожелали команде Сергея Базаревича победить испанцев в заключительном поединке и вернуться с турнира с бронзовыми медалями.

Видео доступно для просмотра на канале корреспондента «Чемпионата» Надежды Перепечко на сервисе Youtube.