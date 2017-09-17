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Овечкин и родственники игроков пожелали сборной России победы над Испанией

17 сентября 2017, воскресенье. 13:42 Баскетбол

«Чемпионат» представил ролик, посвящённый напутствиям игроков сборной России накануне матча за третье место Евробаскета-2017 со сборной Испании. Левый крайний нападающий сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Вашинтон Кэпиталс» Александр Овечкин, а также родители, жёны и дети баскетболистов сборной пожелали команде Сергея Базаревича победить испанцев в заключительном поединке и вернуться с турнира с бронзовыми медалями.

Видео доступно для просмотра на канале корреспондента «Чемпионата» Надежды Перепечко на сервисе Youtube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
17 сентября 2017, воскресенье
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