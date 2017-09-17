Папаянис: хочу получить от «Сакраменто» разрешение играть в квалификации КМ-2019

Центровой «Сакраменто Кингз» Гиоргиос Папаянис готов помочь сборной Греции во время квалификации Кубка мира – 2019, даже несмотря на критику нового международного календаря ФИБА.



«Я хочу быть в сборной всегда, когда нужен ей. Представлять свою страну – это большая честь и огромная ответственность. И я использую любую возможность, чтобы сыграть за Грецию. Во время сезона в НБА это будет непросто. Но я постараюсь получить от «Сакраменто» разрешение играть в квалификации Кубка мира – 2019», – цитирует Папаяниса Real News.