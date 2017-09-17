Новицки: если буду здоров, то отыграю положенные по контракту два года

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, подписавший с командой из Техаса двухлетний контракт в это межсезонье, заявил, что надеется в полной мере выполнить обязательства соглашения.

«Если я, как в прошлом сезоне, пропущу 30-40 игр подряд, то в этом не будет смысла. Но если я смогу оставаться здоровым, как это было в конце минувшего чемпионата, когда, как мне кажется, я показывал неплохую игру, тогда, возможно, я отыграю положенные по контракту два года. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Новицки Eurohoops.

Немецкий баскетболист провёл в составе клуба из Техаса всю свою карьеру в НБА. Минувший сезон стал для него 19-м в составе «Далласа». Всего в регулярных чемпионатах он провёл 1394 матча, набирая в них в среднем по 21,7 очка, 7,8 подбора и 2,5 передачи.



Всего Новицки за карьеру в НБА набрал 30 260 очков. Он является единственным европейцем и шестым игроком за всю историю, которому покорилась отметка в 30 000 очков.