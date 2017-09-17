Мевля: у Словении хорошие шансы выиграть Евробаскет, если сыграет как с Испанией

Игрок «Зенита» и футбольной сборной Словении Миха Мевля поделился ожиданиями от предстоящего финала Евробаскета, в котором словенцы сыграют со сборной Сербии.



«Люблю баскетбол, сам периодически играю и, конечно, слежу за Евробаскетом, переживаю за сборную Словении. Возможно, для кого-то её выход в финал турнира – это сенсация. Но на самом деле наша команда довольно стабильно показывает хорошие результаты и игру. Что касается финала с Сербией, то это большое противостояние. Дерби на уровне сборных. В то же время доказываем всему миру, что в этой части мира в не самых больших странах есть хорошие спортсмены. Надеюсь, что победит Словения. Если она сыграет так же, как в полуфинале с Испанией, то у неё очень хорошие шансы стать чемпионом Европы», — приводит слова Мевли «Матч ТВ».