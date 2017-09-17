Дабл-дабл Мозгова не помог России победить Испанию в матче за бронзу Евробаскета

Сборная России потерпела поражение от сборной Испании со счётом 85:93 в матче за третье место на чемпионате Европы по баскетболу 2017 года, который проходит в Турции.



Первая половина матча осталась за испанцами, которые добились преимущества «+17», но после большого перерыва россияне начали сокращать отставание. За две минуты до финальной сирены сборная России отставала лишь на четыре очка, но сил на концовку встречи у неё уже не осталось.



Лучшим в составе россиян стал чемпион НБА Тимофей Мозгов, который оформил дабл-дабл – 14 очков и 10 подборов. У испанцев аналогичным достижением может похвастать Пау Газоль – 26 очков и 10 подборов.