Ватутин: за сборную России не стыдно

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги выступления сборной России на Евробаскете и поделился впечатлениями от игры «армейцев» в национальной команде.



«Хочу ещё раз поздравить тренерский штаб, игроков и персонал команды, Российскую федерацию баскетбола. Выход в полуфинал — это уже успех. Всё остальное можно было рассматривать как некий бонус. Вы помните, что с 2012 года мы ничего не выигрывали и близко не были. Сейчас есть результат. Это команда, за которую было приятно болеть и за которую будет приятно болеть. Однозначно этот чемпионат Европы пойдёт на пользу российского баскетбола. Команда боролась, преодолевала себя. Это была команда, за которую не стыдно. Конечно, хотелось уехать не с деревянной медалью, но повторю, что это медаль была бы бонусом. Матч с Испанией особенно показал, что команда может играть немного иначе, нежели она играла. Несомненно, Алексей Швед — лидер сборной. Он ведёт игру, играет как умеет, как ему нравится. Надо чётко понимать, что без него мы бы вряд ли достигли такого результата. Но вторая половина матча с Испанией показала, что команда имеет и другую игровую модель. Я с оптимизмом смотрю в будущее. К сборной добавится Сергей Карасёв.



Это привилегия — иметь в сборных столько «армейцев». Пятеро россиян, французы Де Коло и Вестерманн, испанец Родригес. Поздравил Серхио с третьим местом и пожелал, чтобы следующий титул мы выиграли уже вместе. Но это и привилегия, и в то же время проблема. Потому что мы проводим предсезонную подготовку без восьми баскетболистов. Это большая головная боль для тренера, и она не закончится с прибытием «сборников» в команду. Им потребуется время восстановиться ментально и психологически после чемпионата Европы и влиться в состав. «Сборникам» дадим отдохнуть неделю. Когда я объявил, что будет неделя, по настроению понял, что ожидали меньше дней. Они показали хороший результат в сборной. Это не тот случай, когда мы хотим назвать чёрное белым. Это однозначно шаг вперёд для сборной России и российского баскетбола», — передаёт слова Ватутина корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.