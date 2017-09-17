Астахов: горжусь, что такой игрок, как Швед, есть в «Химках»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал выступление игроков своей команды Алексея Шведа и Андрея Зубкова на чемпионате Европы, где сборная России уступила испанцам в матче за третье место.



«Я доволен не только игрой своих игроков, хотя понятно, что Алексей Швед — лучший игрок в стране, лидер «Химок» и сборной России. Андрей Зубков очень хорошо себя проявил, мы видели, как он выходил и добавлял команде энергии. Надеюсь, в клубе он будет играть так же, а может даже лучше. Но я вообще доволен результатами всей сборной, потому что по прошествии нескольких неудачных циклов мы оказались в четвёрке лучших команд Евробаскета. Это отличный результат. Можно по-разному относиться к зависимости команды от Шведа, потому что она всё-таки состоит из 12 человек. Все, кто попал в команду, профессиональные ребята и могут делать результат. Но мы понимаем, что Алексей — это человек, который может в одиночку выигрывать матчи. Я горжусь тем, что в России есть такой игрок и что такой игрок есть в баскетбольном клубе «Химки».



Знаете, со шведозависимостью должны разбираться тренеры — в сборной и в клубе. Тренер должен сделать так, чтобы лидер показывал тот результат, которого от него ждут, а партнёры помогали ему таким образом, чтобы команда побеждала. То есть это тренерская работа. Мне кажется, когда у тебя есть игрок уровня Шведа, нужно сделать так, чтобы партнёры помогали ему. Задача тренера ведь в том, чтобы взять максимум от сильных сторон игрока и скрыть слабые стороны. Будут ли шведозависимы и «Химки»? Посмотрим, я не знаю. У нас новый тренер, у которого уже есть титул чемпиона Евролиги. Он знает, как строить команду. Когда он выигрывал этот титул с «Олимпиакосом», у него в команде был Спанулис. Посмотрим, будут ли «Химки» шведозависимы.



Безусловно я горжусь, что лучший снайпер чемпионата Европы играет в «Химках»! Мне сложно это выразить словами, но получается, что один из лучших игроков Европы играет у нас. Это большое достижение для клуба, и я надеюсь, что Алексей и на клубном уровне поможет нам добиться успехов. Я думаю, что это обманчивое впечатление, что Швед оставил на ЧЕ много сил. Уверен, что для Алексея баскетбол — это удовольствие. Есть силы, нет сил, ты играешь в баскетбол и получаешь удовольствие. Алексей показал, что может делать результат на автоматизме. Он может просто выйти и решить исход матча», — передаёт слова Астахова корреспондент чемпионата Надежда Перепечко.