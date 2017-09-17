175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Астахов: горжусь, что такой игрок, как Швед, есть в «Химках»

17 сентября 2017, воскресенье. 21:10 Баскетбол

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал выступление игроков своей команды Алексея Шведа и Андрея Зубкова на чемпионате Европы, где сборная России уступила испанцам в матче за третье место.

«Я доволен не только игрой своих игроков, хотя понятно, что Алексей Швед — лучший игрок в стране, лидер «Химок» и сборной России. Андрей Зубков очень хорошо себя проявил, мы видели, как он выходил и добавлял команде энергии. Надеюсь, в клубе он будет играть так же, а может даже лучше. Но я вообще доволен результатами всей сборной, потому что по прошествии нескольких неудачных циклов мы оказались в четвёрке лучших команд Евробаскета. Это отличный результат. Можно по-разному относиться к зависимости команды от Шведа, потому что она всё-таки состоит из 12 человек. Все, кто попал в команду, профессиональные ребята и могут делать результат. Но мы понимаем, что Алексей — это человек, который может в одиночку выигрывать матчи. Я горжусь тем, что в России есть такой игрок и что такой игрок есть в баскетбольном клубе «Химки».

Знаете, со шведозависимостью должны разбираться тренеры — в сборной и в клубе. Тренер должен сделать так, чтобы лидер показывал тот результат, которого от него ждут, а партнёры помогали ему таким образом, чтобы команда побеждала. То есть это тренерская работа. Мне кажется, когда у тебя есть игрок уровня Шведа, нужно сделать так, чтобы партнёры помогали ему. Задача тренера ведь в том, чтобы взять максимум от сильных сторон игрока и скрыть слабые стороны. Будут ли шведозависимы и «Химки»? Посмотрим, я не знаю. У нас новый тренер, у которого уже есть титул чемпиона Евролиги. Он знает, как строить команду. Когда он выигрывал этот титул с «Олимпиакосом», у него в команде был Спанулис. Посмотрим, будут ли «Химки» шведозависимы.

Безусловно я горжусь, что лучший снайпер чемпионата Европы играет в «Химках»! Мне сложно это выразить словами, но получается, что один из лучших игроков Европы играет у нас. Это большое достижение для клуба, и я надеюсь, что Алексей и на клубном уровне поможет нам добиться успехов. Я думаю, что это обманчивое впечатление, что Швед оставил на ЧЕ много сил. Уверен, что для Алексея баскетбол — это удовольствие. Есть силы, нет сил, ты играешь в баскетбол и получаешь удовольствие. Алексей показал, что может делать результат на автоматизме. Он может просто выйти и решить исход матча», — передаёт слова Астахова корреспондент чемпионата Надежда Перепечко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки Мужская сборная России - Баскетбол Алексей Швед Павел Астахов
Новости. Баскетбол
17 сентября 2017, воскресенье
21:10 Астахов: горжусь, что такой игрок, как Швед, есть в «Химках»
21:07 Базаревич — о конфликте Шведа и Воронцевича: в семье всё случается
21:07 Ватутин: за сборную России не стыдно
20:43 Базаревич: баскетбол — непопулярная игра в России, это довольно стыдная история
20:35 Базаревич: после ЧЕ хотел закончить как тренер, я и закончу сейчас, на время!
19:44 Антонов — о конфликте Шведа и Воронцевича: что было, то было, это эмоции
19:38 Антонов: показали на чемпионате Европы, что российский баскетбол возрождается
19:22 Воронцевич: Швед сказал, что ему пас не даю. Ответил, чтоб он мне так не говорил
18:53 Дабл-дабл Мозгова не помог России победить Испанию в матче за бронзу Евробаскета
18:09 Мевля: у Словении хорошие шансы выиграть Евробаскет, если сыграет как с Испанией
16:31 Новицки: если буду здоров, то отыграю положенные по контракту два года
15:29 Папаянис: хочу получить от «Сакраменто» разрешение играть в квалификации КМ-2019
13:42 Овечкин и родственники игроков пожелали сборной России победы над Испанией
13:22 Шамперт: игроки «Кливленда» знали о трениях между Джеймсом и Ирвингом
12:56 Джефферсон: борьба в финале прошлого сезона была намного упорнее, чем казалось
12:28 Джеймс: драфт, на котором выбрали меня, не лучше драфта-96 и драфта-84
12:10 Уэйд ждёт, что «Чикаго» первым начнёт переговоры о расторжении контракта
11:14 Г.Драгич: чтобы стать чемпионом, Словении надо снова показать себя во всей красе
10:32 Кевин Дюрант: все хотят поссорить нас со Стивеном Карри
10:15 Марьянович: мало кто ожидал увидеть Сербию в финале
10:13 Базаревич: у испанцев есть слабые места, они не всегда выкладываются в защите
09:41 Скариоло: игроков уровня Шведа и Мозгова в Европе совсем немного
00:47 Скелин назначен главным тренером сборной Хорватии
16 сентября 2017, суббота
23:33 Джордж: я иду за титулом MVP
22:51 Тунис победил Нигерию и стал чемпионом Афробаскета
21:59 Хаслем построил бункер, чтобы спрятаться от урагана «Ирма»
20:57 Ватутин: попадание России в четвёрку лучших на Евробаскете — однозначный успех
19:55 Кокошков: Словения не может думать только о Марьяновиче и Богдановиче
18:52 Наварро завершит карьеру в сборной Испании после матча с Россией
17:44 Сборная России отменила вечернюю тренировку
16:31 Джорджевич: Словения — абсолютный фаворит финала Евробаскета
15:39 Кисурин: греки сломались против сборной России, а сербы не сломались
14:59 Майкл Бизли работает под руководством личного тренера Кармело Энтони
14:24 НБА представила альтернативные комплекты всех команд лиги
14:03 Уэстбрук и Джордж в 2018 году могут объединиться в «Лейкерс» или «Клипперс»
13:09 ФИБА опубликовала видео из раздевалки сборной Сербии после победы над Россией
12:54 Лонзо Болл: благодарен за то, что у «Лейкерс» есть Мэджик Джонсон
12:30 Ингрэм: в прошлом году я не чувствовал себя комфортно
12:26 Штимац: сборная России ещё раз доказала, что является настоящей командой
11:41 Богдан Богданович: прошлые неудачи Сербии в финалах сделали нас только сильнее
11:17 Эндрю Богут получил разрешение врачей на проведение тренировок
10:59 Брайант продолжает проводить ранние тренировки после завершения карьеры
10:55 Данк Мозгова и невероятный трёхочковый Драгича – в топ-5 1/2 финала Евробаскета
10:25 Др. Грин: Кармело Энтони не должен занимать 64-е место в рейтинге лучших игроков
09:20 Терри согласовал однолетний контракт с «Милуоки»
Все новости RSS
Партнерский контент