Швед вошёл в символическую сборную Евробаскета

Защитник сборной России Алексей Швед вошёл в символическую сборную чемпионата Европы по баскетболу 2017 года, финальная часть которого проходила в Стамбуле. Помимо Шведа в символическую пятёрку организаторы включили двух игроков сборной Словении – Горана Драгича и Луку Дончича, защитника сборной Сербии Богдана Богдановича и центрового сборной Испании Пау Газоля.

В финале Евробаскета сборная Словении обыграла Сербию — 93:85. Сборная России на турнире заняла итоговое четвертое место, уступив в матче за бронзовые медали Испании — 85:93.