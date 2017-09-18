Обзор матча Испания — Россия на Евробаскете

Сборная России потерпела поражение от сборной Испании со счётом 85:93 в матче за третье место на чемпионате Европы по баскетболу 2017 года, который проходил в Турции.

Первая половина матча осталась за испанцами, которые добились преимущества «+17», но после большого перерыва россияне начали сокращать отставание. За две минуты до финальной сирены сборная России отставала лишь на четыре очка, но сил на концовку встречи у неё уже не осталось.

Предлагаем вашему вниманию обзор лучших моментов матча.

Видеообзор матча Испания — Россия можно посмотреть на «Чемпионате».