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Драгич: хочу стать чемпионом НБА, но золото Евробаскета – это нечто другое

18 сентября 2017, понедельник. 12:47 Баскетбол

Разыгрывающий «Майами Хит» и сборной Словении Горан Драгич поделился эмоциями после победы на Евробаскете-2017.

«Конечно, победа на Евробаскете – самое большое достижение в моей карьере. Я до сих пор хочу стать чемпионом НБА, но золото Евробаскета – это нечто другое. Это для моей страны. Моя страна дала мне всё. Я родился и вырос тут. Рад, что могу отдать что-то словенцам. Хочу поблагодарить их от всего сердца.

Была ли моя игра в финале лучшей в карьере? Определённо да. Это было в финале. Но дело не в моей игре, а в команде. Мои партнёры помогают мне. И мои тренеры. Все отличные розыгрыши появляются благодаря тренерам.

Мы всегда мечтали о подиуме, хотели занять место в первой тройке. Это был мой последний шанс, потому что, скорее всего, я закончу карьеру в сборной после этого. Этот месяц был просто отличным, невероятным», – приводит слова Драгича Eurohoops.

Драгич признан MVP Евробаскета-2017
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
Майами Хит Сборная Словении — Баскетбол Горан Драгич
Новости. Баскетбол
18 сентября 2017, понедельник
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