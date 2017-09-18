Драгич: хочу стать чемпионом НБА, но золото Евробаскета – это нечто другое

Разыгрывающий «Майами Хит» и сборной Словении Горан Драгич поделился эмоциями после победы на Евробаскете-2017.



«Конечно, победа на Евробаскете – самое большое достижение в моей карьере. Я до сих пор хочу стать чемпионом НБА, но золото Евробаскета – это нечто другое. Это для моей страны. Моя страна дала мне всё. Я родился и вырос тут. Рад, что могу отдать что-то словенцам. Хочу поблагодарить их от всего сердца.



Была ли моя игра в финале лучшей в карьере? Определённо да. Это было в финале. Но дело не в моей игре, а в команде. Мои партнёры помогают мне. И мои тренеры. Все отличные розыгрыши появляются благодаря тренерам.



Мы всегда мечтали о подиуме, хотели занять место в первой тройке. Это был мой последний шанс, потому что, скорее всего, я закончу карьеру в сборной после этого. Этот месяц был просто отличным, невероятным», – приводит слова Драгича Eurohoops.

Драгич признан MVP Евробаскета-2017