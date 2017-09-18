Ингрэм: вы полюбите всё, что делает Лонзо Болл на паркете

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм поделился мнением о разыгрывающем Лонзо Болле.



«Вы полюбите всё, что он делает на паркете, его умение раздавать передачи, его поведение, то, как он работает. Мне кажется, всё дело в его характере и отношении к делу. Он раздаёт передачи как никто другой. Лонзо постоянно шутит. Он просто отличный парень, с которым хочется играть. Он скромный. Лонзо приходит в зал рано и работает каждый день. Он остаётся самим собой и не хочет быть кем-то другим», – приводит слова Ингрэма официальный сайт «Лейкерс».

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