Хенрик Редль назначен новым главным тренером сборной Германии

Немецкая федерация баскетбола официально объявила о назначении на пост главного тренера мужской национальной команды Хенрика Редля.



На этой должности Редль сменил американского специалиста Криса Флеминга, под руководством которого команда дошла до 1/4 финала Евробаскета-2017, где проиграла сборной Испании (72:84). До этого он тренировал такие немецкие клубы, как «Триер» и «Альба»



Редль был ассистентом Криса Флемминга на протяжении последних двух лет.

Фото доступно в официальном «твиттере» немецкой федерации баскетбола.