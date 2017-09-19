Украинский баскетболист при сопротивлении полиции прыгнул в мусорный бак

Украинский баскетболист Владимир Подолян, в 2005 году ставший чемпионом страны в составе БК «Киев», стал участником ДТП в столице Украины и был задержан полицией. Водитель автомобиля на одной из улиц не справился с управлением, и машина угодила в отбойник. Водитель покинул место происшествия, оставив в салоне двух пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, одним из которых и был Подолян.



На место аварии приехали патрульные. Подолян ругался, угрожал и пытался ударить. После того, как на баскетболиста были надеты наручники, он начал махать ногами и даже запрыгнул мусорный бак, а также ударил своего товарища, сообщает «Киев оперативный».



Видео задержания доступно для просмотра в YouTube.