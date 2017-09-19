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Ирвинг: меня не волновало, что Леброн воспримет мой уход в «Бостон» как личное

19 сентября 2017, вторник. 05:26 Баскетбол

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг подчеркнул, что его не волнует реакция кого-либо на его переход из «Кливленд Кавальерс», даже если речь о Леброне Джеймсе.

Как сообщает AP, Ирвинг сказал, что не чувствует себя обязанным объяснять форварду «Кавальерс», почему он решился на переход. На вопрос, не сообщил ли он Джеймсу, что хочет уйти, Ирвинг спросил: «Почему я должен был это делать?".

«Если вы никому не сказали об этом, то кто-нибудь мог воспринять это как личное. Вас это вообще не волновало?", — спросил ведущий. «Нет», — ответил Ирвинг.

Напомним, что «Кливленд Кавальерс», за который Ирвинг выступал с начала профессиональной карьеры, обменял его на разыгрывающего защитника Айзею Томаса, лёгкого форварда Джей Краудера, центрового Анте Жижича, пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс», а также право выбора во втором раунде драфта-2020.

Шамперт: игроки «Кливленда» знали о трениях между Джеймсом и Ирвингом
Источник: AP News Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Леброн Джеймс
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