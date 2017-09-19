Дюранта заподозрили в использовании фейковых аккаунтов в соцсетях

Форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта заподозрили в использовании фейковых аккаунтов в социальных сетях, сообщает The Score. Предположение о наличии у Дюранта нескольких аккаунтов возникло после того, как он в своём официальном микроблоге в социальной сети «Твиттер» разместил ответ одному из болельщиков, в котором оправдывал уход из «Оклахома-Сити Тандер», говоря о себе в третьем лице.



«Ему не нравилась политика организации или тренерская работа Билли Донована. Состав был слабым. Только он и Расселл Уэстбрук», – написал Дюрант.



Эта реплика вскоре была удалена, что могло свидетельствовать, что игрок забыл переключиться с официального на фейковый аккаунт.