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Дюранта заподозрили в использовании фейковых аккаунтов в соцсетях

19 сентября 2017, вторник. 11:38 Баскетбол

Форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта заподозрили в использовании фейковых аккаунтов в социальных сетях, сообщает The Score. Предположение о наличии у Дюранта нескольких аккаунтов возникло после того, как он в своём официальном микроблоге в социальной сети «Твиттер» разместил ответ одному из болельщиков, в котором оправдывал уход из «Оклахома-Сити Тандер», говоря о себе в третьем лице.

«Ему не нравилась политика организации или тренерская работа Билли Донована. Состав был слабым. Только он и Расселл Уэстбрук», – написал Дюрант.

Эта реплика вскоре была удалена, что могло свидетельствовать, что игрок забыл переключиться с официального на фейковый аккаунт.

Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Кевин Дюрант
Новости. Баскетбол
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