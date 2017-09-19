Эйндж: Тэйтум вряд ли будет претендовать на звание лучшего новичка сезона

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж считает, что третий номер драфта 2017 года лёгкий форвард Джейсон Тэйтум не сможет проявить себя во всей красе в дебютном сезоне.



«Посмотрим, сколько игрового времени получит Тэйтум. Вряд ли он будет претендовать на звание лучшего новичка сезона. Скорее всего, этот титул получит тот, кто в своей команде станет выходить в стартовом составе и играть по 35 минут за матч.

Думаю, в предстоящем чемпионате более значительную роль отведут Терри Розьеру и Маркусу Смарту. А Тэйтуму и Джейлену Брауну придётся немного потерпеть, хотя и они важны для команды», – цитирует Эйнджа The Score.