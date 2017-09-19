Джоэл Эмбиид потроллил Кевина Дюранта за использование фейковых аккаунтов

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, известный пристрастием к шуткам и розыгрышам, посмеялся над форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом, которого заподозрили в использовании фейковых аккаунтов в социальных сетях для улучшения своего имиджа высказываниями якобы от третьих лиц.



«Джоэль Эмбиид лучше Майкла Джордана. @QuireSultan», – написал Эмбиид в своём официальном микроблоге в социальной сети «Твиттер».



Центровой упомянул в сообщении название одного из аккаунтов в сети «Инстаграм» @QuireSultan, который считается принадлежащим Дюранту.

Дюранта заподозрили в использовании фейковых аккаунтов в соцсетях