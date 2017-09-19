Галлинари будет готов в началу тренировочного лагеря «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари будет готов к началу тренировочного лагеря коллектива из Калифорнии. Об этом в своём «твиттере» сообщил корреспондент Bleacher Report Эрик Пинкус.



Итальянский форвард восстанавливался после перелома руки, который получил в товарищеском матче со сборной Нидерландов, когда ударил игрока соперников в челюсть в борьбе под щитом. Это случилось в конце июля. Из-за повреждения Галлинари был вынужден пропустить Евробаскет-2017, который проходил с 31 августа по 17 сентября.