Быков: сборная России вызвала большой резонанс, но есть лёгкая горечь

Сергей Быков, входивший в тренерский штаб сборной России на Евробаскете, признался, что после континентального первенства, у команды осталось разочарование из-за упущенных медалей. Россияне дошли до полуфинала, где проиграли сербам (79:87), а в матче за третье место уступили сборной Испании (85:93).

«Во время турнира мы не думали о поражении. Всегда говорили о качестве игры и атмосфере в команде. Когда у нас всё это стало налаживаться, мы почувствовали, что можем сделать большое дело. Знаем, что своим выступлением мы вызвали в России большой резонанс. Но есть лёгкая горечь от того, что закончили с двумя поражениями и упустили медаль», — сказал Быков в программе «Все на матч».