Быков: раньше проигрывали из-за нежелания и обвинений друг друга по-тихому

Сергей Быков, входивший в тренерский штаб сборной России на Евробаскете, рассказал о конфликтной ситуации между Алексеем Шведом и Андреем Воронцевичем.

«И Швед, и Воронцевич понимают, что тренер был прав, усадив их на скамейку после конфликта. Скажу так: там, где много личностей и неравнодушных, такое случается. Всё, что мы проиграли в предыдущие годы, было как раз из-за полного нежелания и обвинений друг друга по-тихому. В случае Шведа и Воронцевича важно, что команда поддержала лидеров, вышла и попыталась вернуть инициативу.

Победа Словении? Это не самая талантливая команда, но это была команда! И нам это приятно. Это говорит о том, что спорт работает", — заявил Быков в программе «Все на матч».