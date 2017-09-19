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ФИБА представила видео лучших моментов с участием Шведа на Евробаскете

19 сентября 2017, вторник. 20:48 Баскетбол

Официальный канал ФИБА в YouTube представил видео, посвящённое лучшим моментам защитника сборной России Алексея Шведа на Евробаскете.

В их число вошли трёхочковые попадания в матчах с командами Сербии, Хорватии и Турции, а также ряд других эпизодов. Алексей Швед стал лучшим снайпером чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. В девяти матчах Алексей набрал 219 очков, на 16 очков опередив ближайшего преследователя — защитника сборной Словении Горана Драгича.

Видео с лучшими моментами Алексея Шведа на Евробаскете можно посмотреть на канале ФИБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Алексей Швед
Новости. Баскетбол
19 сентября 2017, вторник
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