ФИБА представила видео лучших моментов с участием Шведа на Евробаскете

Официальный канал ФИБА в YouTube представил видео, посвящённое лучшим моментам защитника сборной России Алексея Шведа на Евробаскете.

В их число вошли трёхочковые попадания в матчах с командами Сербии, Хорватии и Турции, а также ряд других эпизодов. Алексей Швед стал лучшим снайпером чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. В девяти матчах Алексей набрал 219 очков, на 16 очков опередив ближайшего преследователя — защитника сборной Словении Горана Драгича.

Видео с лучшими моментами Алексея Шведа на Евробаскете можно посмотреть на канале ФИБА в YouTube.