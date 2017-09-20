Лю: Тристан Томпсон — стартовый центровой «Кливленда», роль Лава будет расти

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю поделился своим видением игровой концепции команды в предстоящем сезоне. Наставник команды из Огайо в очередной раз отметил, что в связи с изменениями в составе, роль форварда команды Кевина Лава возрастёт.

«На сегодняшний день мы пытаемся собрать все кусочки воедино. Наш стартовый центровой Тристан Томпсон. Роль Кевина Лава на площадке будет возрастать. Сейчас нам нужно разобраться с нашими новыми игроками, чтобы понять, как у нас всё работает», — приводит слова Лю The Score.