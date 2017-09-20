Монк: я играю за величайшего игрока всех времён

Атакующий защитник «Шарлотт Хорнетс» Малик Монк, выбранный под 11-м номером на драфте-2017, поделился мнением о владельце клуба Майкле Джордане.



«Я играю за величайшего игрока, который когда либо играл в баскетбол. Я могу позвонить ему и задать вопросы. Кроме того, у нас есть Кемба Уокер и Дуайт Ховард», – приводит слова Монка The Charlotte Observer.



В минувшем сезоне Малик защищал цвета баскетбольной команды Кентуккийского университета. Защитник проводил на паркете по 32,1 минуты, собирая коллекцию из 19,8 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

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