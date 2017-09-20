Кантер: «Оклахома-Сити» – лучший и самый профессиональный клуб в НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер вступился за свой клуб после того, как выяснилось, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант использовал фейковые аккаунты в социальный сетях, чтобы критиковать свою бывшую команду.



«Мне без разницы, кто что говорит. «Оклахома-Сити» – лучший и самый профессиональный клуб в НБА с самыми безумными болельщиками. Мы побеждаем, мы проигрываем, но главное – мы продолжаем быть вместе, потому что мы единое целое. И этих мужиков я называю семьёй», – написал Кантер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Дюранта заподозрили в использовании фейковых аккаунтов в соцсетях