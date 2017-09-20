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Кайри Ирвинг: Брайант – мой любимый игрок после отца

20 сентября 2017, среда. 13:24 Баскетбол

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг признался, что легендарный атакующий защитник Коби Брайант занимает второе место в его списке любимых игроков.

«Кто мой любимый игрок? Мой отец. Коби находится на втором месте», – сказал Ирвинг в эфире телеканала ESPN.

В минувшем сезоне Кайри выступал за «Кливленд Кавальерс». 25-летний баскетболист принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 25,2 очка, 5,8 передачи, 3,2 подбора и 1,2 перехвата за 35,1 минуты. В плей-офф Ирвинг сыграл в 18 поединках, в которых набирал в среднем по 25,9 очка, отдавал по 5,3 передачи, собирал по 2,8 подбора, а также совершал по 1,3 перехвата за 36,3 минуты.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Кайри Ирвинг Коби Брайант
Новости. Баскетбол
20 сентября 2017, среда
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