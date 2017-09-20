Бизли: Кармело Энтони был моим ментором

Форвард «Нью-Йорк Никс» Майкл Бизли рассказал о взаимоотношениях с лидером команды Кармело Энтони.



«Кармело Энтони был моим ментором. Если вы действительно смотрели мои матчи, то подтвердите, что я буквально являюсь Кармело на левой стороне паркета. Я знаю его с 13 лет, он один из моих лучших друзей и один из лучших игроков, которых я когда либо встречал. Не могу дождаться, когда буду играть вместе с ним», – приводит слова Бизли New-York Post.



Напомним, что минувшим летом Бизли подписал с «Никс» однолетний контракт.

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