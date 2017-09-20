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Новым тренером женской сборной России назначен Олаф Ланге

20 сентября 2017, среда. 15:17 Баскетбол

На заседании Исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) была утверждена кандидатура нового тренера женской сборной России. Назначение на этот пост получил Олаф Ланге, который также тренирует команду БК УГМК.

Также исполкомом были утверждены кандидатуры двух старших тренеров женских резервных команд. Сборную «до 20 лет» возглавил Александр Ковалев, под руководством которого девушки U19 стали чемпионками мира. Елена Александрова стала старшим тренером сборной России U16, сообщается на сайте РФБ.

Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
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